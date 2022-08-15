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Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 16 серпня

Сьогодні 22:04 96 0
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 16 серпня
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

16 серпня на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту буде розіграно 12 комплектів медалей - 4 у велотреці та 8 у легкій атлетиці. Загалом у шостий змагальний день першості пройдуть змагання в 4 видах спорту - легка атлетика, пляжний волейбол, велоспорт і настільний теніс.

Українські спортсмени візьмуть участь у всіх чотирьох видах. Зазначимо, у боротьбу вступають провідні українські легкоатлети: Марина Бех-Романчук, Андрій Проценко та Богдан Бондаренко.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Розклад українських спортсменів 16 серпня

  • 09:30. Легка атлетика, спортивна ходьба 35 км. Іван Банзерук, Антон Радько, Мар'ян Закальницький. Фінал
  • 09:30. Легка атлетика, спортивна ходьба 35 км. Надія Боровська, Тамара Гаврилюк, Інна Лосєва. Фінал
  • 10:00. Настільний теніс. Тетяна Біленко. Груповий етап
  • 10:50. Легка атлетика, стрибки у довжину, жінки. Марина Бех-Романчук. Кваліфікація
  • 11:00. Пляжний волейбол, жінки. Валентина Давідова/Діана Муленко
  • 12:00. Пляжний волейбол, жінки. Євгенія Баєва/Тетяна Лазаренко
  • 13:00. Настільний теніс. Антон Лімонов. Груповий етап
  • 13:15. Легка атлетика, метання молота, жінки. Ірина Климець. Кваліфікація
  • 13:35. Настільний теніс. Андрій Гребенюк. Груповий етап
  • 14:30. Пляжний волейбол, жінки. Інна Махно/Ірина Махно
  • 14:45. Настільний теніс. Ярослав Жмуденко. Груповий етап
  • 15:00. Велоспорт, трек, кейрин, жінки. Олександра Логвинюк. Кваліфікація
  • 15:12. Велоспорт, трек, кейрин, жінки. Олена Старікова. Кваліфікація
  • 15:14. Велоспорт, трек, кейрин, чоловіки. Владислав Денисенко. Кваліфікація
  • 15:19. Велоспорт. трек, кейрин, чоловіки. Михайло-Ярослав Дудко. Кваліфікація
  • 16:45. Настільний теніс, жінки. Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова, Соломія Братейко, Тетяна Біленко. Плей-оф
  • 17:30. Настільний теніс, чоловіки.  Євген Прищепа, Ярослав Жмуденко, Антон Лімонов, Андрій Гребенюк. Плей-оф
  • 18:30. Настільний теніс, жінки, пари Соломія Братейко/Івана Малобабіч, Ганна Гапонова/Тетяна Біленко. 1/16 фіналу
  • 18:40. Велоспорт, кейрин, жінки. Фінал
  • 18:58. Велоспорт, кейрин, чоловіки. Фінал
  • 19:11. Велоспорт, медісон, чоловіки. Роман Гладиш, Максим Васильєв, Микита Яковлєв. Фінал
  • 19:35. Легка атлетика, стрибки у висоту, чоловіки. Андрій Проценко, Богдан Бондаренко, Олег Дорощук. Кваліфікація

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

За перші чотирі змагальні дні першості українські спортсмени завоювали 2 медалі. Олена Старакова стала володаркою срібної нагороди у змаганнях з велотреку, а жіноча четвірка-парна здобула бронзову медаль в кадемічному веслуванні.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

Види спорту

  1. Легка атлетика
  2. Пляжний волейбол
  3. Спринт з веслування на байдарках і каное
  4. Спортивна гімнастика
  5. Академічне веслування
  6. Скелелазіння
  7. Настільний теніс
  8. Триатлон
  9. Велоспорт:
    • BMX Фристайл
    • Маунтинбайк
    • Шоссе
    • Трек
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