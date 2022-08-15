Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 15 серпня

Джерело - Чемпіон.
15 серпня на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту буде розіграно 12 комплектів медалей у 4 видах спорту. Перші медалі будуть розіграні у легкій атлетиці та настільному тенісі. Також визначатимуть чемпіонів велосипедисти та скелелази.
В усіх трьох медальних видах легкої атлетики змагатимуться українські спортсмени - Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина Немченко, Євгенія Прокоф'єва вийдуть на старт жіночого марафону. Ігор Гелетій, Віталій Шафар стартуватимуть у чоловічому марафоні. Валерія Зіненко візьме участь у фіналі з бігу на 10000 метрів.
Ганна Соловей та Микита Яковлєв боротимуться за нагороди у велоспорті (трек). Майстри скелелазіння вийдуть на старт у змаганнях на швидкість.
Крім боротьби за медалі, у п'ятий змагальний день українці також відбиратимуться до фіналів у легкій атлетиці та продовжуватимуть боротьбу у груповому раунді настільного тенісу.
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
Розклад українських спортсменів 15 серпня
- 11:00. Легка атлетика, штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація. Роман Кокошко
- 11:05. Настільний теніс. Груповий етап. Євген Прищепа
- 11:25. Легка атлетика, стрибки з жердиною. Кваліфікація. Яна Гладійчук, Марина Килипко
- 11:30. Легка атлетика, марафон, жінки. Фінал. Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина Немченко, Євгенія Прокоф'єва
- 12:15. Настільний теніс. Груповий етап. Ярослав Жмуденко
- 12:30. Легка атлетика, марафон. Фінал. Ігор Гелетій, Віталій Шафар
- 15:00. Скелелазіння, швидкість, жінки. Кваліфікація. Оксана Бурова, Єлизавета Лаврикова, Аліна Щигарєва, Дар'я Ткачова
- 15:30. Скелелазіння, швидкість, чоловіки. Кваліфікація. Костянтин Павленко, Даниїл Болдирєв, Ярослав Ткач
- 16:00. Скелелазіння, швидкість, жінки. Фінал
- 16:45. Скелелазіння, швидкість, чоловіки. Фінал
- 17:25. Настільний теніс. Груповий етап. Тетяна Біленко
- 18:00. Настільний теніс. Груповий етап. Соломія Братейко
- 19:09. Велоспорт, трек, омніум, жінки. Фінал. Ганна Соловей
- 19:45. Велоспорт, трек, омніум, чоловіки. Фінал. Микита Яковлєв
- 20:00. Легка атлетика, 400 метрів. Попередні забіги. Данило Даниленко
- 21:58. Легка атлетика, штовхання ядра, чоловіки. Фінал
- 22:48. Легка атлетика, 10000 м. Фінал. Валерія Зіненко
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
За перші чотирі змагальні дні першості українські спортсмени завоювали 2 медалі. Олена Старакова стала володаркою срібної нагороди у змаганнях з велотреку, а жіноча четвірка-парна здобула бронзову медаль в кадемічному веслуванні.
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту
Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.
До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).
Види спорту
- Легка атлетика
- Пляжний волейбол
- Спринт з веслування на байдарках і каное
- Спортивна гімнастика
- Академічне веслування
- Скелелазіння
- Настільний теніс
- Триатлон
- Велоспорт:
- BMX Фристайл
- Маунтинбайк
- Шоссе
- Трек