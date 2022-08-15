Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 15 серпня

Джерело - Чемпіон.

15 серпня на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту буде розіграно 12 комплектів медалей у 4 видах спорту. Перші медалі будуть розіграні у легкій атлетиці та настільному тенісі. Також визначатимуть чемпіонів велосипедисти та скелелази.

В усіх трьох медальних видах легкої атлетики змагатимуться українські спортсмени - Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина Немченко, Євгенія Прокоф'єва вийдуть на старт жіночого марафону. Ігор Гелетій, Віталій Шафар стартуватимуть у чоловічому марафоні. Валерія Зіненко візьме участь у фіналі з бігу на 10000 метрів.

Ганна Соловей та Микита Яковлєв боротимуться за нагороди у велоспорті (трек). Майстри скелелазіння вийдуть на старт у змаганнях на швидкість.

Крім боротьби за медалі, у п'ятий змагальний день українці також відбиратимуться до фіналів у легкій атлетиці та продовжуватимуть боротьбу у груповому раунді настільного тенісу.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

Розклад українських спортсменів 15 серпня

11:00. Легка атлетика, штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація. Роман Кокошко

11:05. Настільний теніс. Груповий етап. Євген Прищепа

11:25. Легка атлетика, стрибки з жердиною. Кваліфікація. Яна Гладійчук, Марина Килипко

11:30. Легка атлетика, марафон, жінки. Фінал. Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина Немченко, Євгенія Прокоф'єва

Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина Немченко, Євгенія Прокоф'єва 12:15. Настільний теніс. Груповий етап. Ярослав Жмуденко

12:30. Легка атлетика, марафон. Фінал. Ігор Гелетій, Віталій Шафар

Ігор Гелетій, Віталій Шафар 15:00. Скелелазіння, швидкість, жінки. Кваліфікація. Оксана Бурова, Єлизавета Лаврикова, Аліна Щигарєва, Дар'я Ткачова

15:30. Скелелазіння, швидкість, чоловіки. Кваліфікація. Костянтин Павленко, Даниїл Болдирєв, Ярослав Ткач

16:00. Скелелазіння, швидкість, жінки. Фінал

16:45. Скелелазіння, швидкість, чоловіки. Фінал

17:25. Настільний теніс. Груповий етап. Тетяна Біленко

18:00. Настільний теніс. Груповий етап. Соломія Братейко

19:09. Велоспорт, трек, омніум, жінки. Фінал. Ганна Соловей

Ганна Соловей 19:45. Велоспорт, трек, омніум, чоловіки. Фінал. Микита Яковлєв

Микита Яковлєв 20:00. Легка атлетика, 400 метрів. Попередні забіги. Данило Даниленко

21:58. Легка атлетика, штовхання ядра, чоловіки. Фінал

22:48. Легка атлетика, 10000 м. Фінал. Валерія Зіненко

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

За перші чотирі змагальні дні першості українські спортсмени завоювали 2 медалі. Олена Старакова стала володаркою срібної нагороди у змаганнях з велотреку, а жіноча четвірка-парна здобула бронзову медаль в кадемічному веслуванні.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

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