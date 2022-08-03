Бех-Романчук виступить у двох дисциплінах на ЧЄ з легкої атлетики

Легкоатлетка підтвердила цю інформацію

Джерело - Суспільне.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі виступить одразу в двох дисциплінах на чемпіонаті Європи.

Про це спортсменка розповіла Суспільному.

Бех-Романчук візьме участь у змаганнях зі стрибків в довжину та потрійному стрибку.

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У випадку кваліфікації до обох фіналів українка може виступати на ЧЄ 4 дні поспіль - з 16 по 19 серпня.

Раніше Бех-Романчук посіла 8 місце на чемпіонаті світу.