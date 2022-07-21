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Гутцайт: росіяни вбили 110 українських спортсменів та тренерів

Вчора 23:37 203 0
Гутцайт: росіяни вбили 110 українських спортсменів та тренерів
#Вадим Гутцайт

Джерело - tribuna.com.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт назвав втрати українського спорту під час війни з росією.

Про це розповів сам міністр.

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"Понад три тисячі наших спортсменів і тренерів зі зброєю в руках захищають Україну та всю Європу, а на волонтерському фронті понад одну тисячу представників українського спорту. На превеликий жаль, росіяни вбили 110 українських спортсменів та тренерів. Вони загинули на полі бою та під час ворожих обстрілів. Є також поранені, а 22 особи перебувають у полоні", - констатував Гутцайт.

Читайте також: Гутцайт: Більше 3000 наших спортсменів знаходяться на фронті

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