Гутцайт: росіяни вбили 110 українських спортсменів та тренерів

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт назвав втрати українського спорту під час війни з росією.

Про це розповів сам міністр.

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"Понад три тисячі наших спортсменів і тренерів зі зброєю в руках захищають Україну та всю Європу, а на волонтерському фронті понад одну тисячу представників українського спорту. На превеликий жаль, росіяни вбили 110 українських спортсменів та тренерів. Вони загинули на полі бою та під час ворожих обстрілів. Є також поранені, а 22 особи перебувають у полоні", - констатував Гутцайт.