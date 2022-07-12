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Гутцайт: Більше 3000 наших спортсменів знаходяться на фронті

Сьогодні 16:16 173 0
100 українських спортсменів уже загинуло
Гутцайт: Більше 3000 наших спортсменів знаходяться на фронті
#Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

Більше 3 тисяч українських спортменів захищають нашу державу на фронті.

Про це розповів Міністр спорту Вадим Гутцайт.

"На сьогодні ви вже бачите, які вмотивовані наші спортсмени, як вони перемагають на змаганнях. Більше 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті, у нас вже є, на жаль, Небесна сотня - 100 наших спортсменів вже загинуло".

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"Зараз наші спортсмени віддають всі свої сили, щоб підняти наш прапор, щоб розказати, що відбувається. Зараз в нас свій спортивний фронт, і ми докладаємо всіх зусиль", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, Гутцайт анонсував повернення УПЛ та інших чемпіонатів.

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