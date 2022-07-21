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У Харкові загинув 13-річний син української шахістки

Сьогодні 16:37 839 0
Харків продовжує зазнавати хаотичних обстрілів окупантів.
У Харкові загинув 13-річний син української шахістки

Джерело - Чемпіон.

Під час обстрілів Харкова російський снаряд убив сина відомої української шахістки WIM Вікторії Кубати.

Про це повідомила дворазова чемпіонка Європи Наталія Жукова у Facebook.

"20-го липня, в Міжнародний день шахів, під час ранкового обстрілу Салтівського району міста Харків загинули 3 людини: серед них 13-річний хлопчик, син шахістки WIM Вікторії Кубати.

Його сестра, учениця 9 класу, отримала тяжкі поранення та зараз лікарі борються за її життя.

Батько дві години читав молитви, весь цей час тримаючи сина за руку.

А в цей час шахісти рф та білорусі спокійно грають у шахи, адже ж це не їх війна?", - написала Жукова.

Раніше ФІДЕ дозволила виступати росіянам та білорусам.

Також Карлсен відмовився від матчу за шахову корону проти Непомнящего.

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