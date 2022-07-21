У Харкові загинув 13-річний син української шахістки

Під час обстрілів Харкова російський снаряд убив сина відомої української шахістки WIM Вікторії Кубати.

Про це повідомила дворазова чемпіонка Європи Наталія Жукова у Facebook.

"20-го липня, в Міжнародний день шахів, під час ранкового обстрілу Салтівського району міста Харків загинули 3 людини: серед них 13-річний хлопчик, син шахістки WIM Вікторії Кубати.

Його сестра, учениця 9 класу, отримала тяжкі поранення та зараз лікарі борються за її життя.

Батько дві години читав молитви, весь цей час тримаючи сина за руку.

А в цей час шахісти рф та білорусі спокійно грають у шахи, адже ж це не їх війна?", - написала Жукова.