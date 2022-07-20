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Карлсен відмовився від матчу за шахову корону проти Непомнящего

Сьогодні 13:49 762 0
Росіянин виграв титул претендентів
Карлсен відмовився від матчу за шахову корону проти Непомнящего
#Карлсен, #Непомнящий, #Дін Ліжень

Джерело - Chess24.

Чинний чемпіон світу Магнус Карлсен відмовився від матчу за шахову корону проти росіянина Яна Непомнящего.

Про це повідомляє Chess24.

Карлсен, який є чемпіоном світу з 2013 року, вже заявляв про можливу відмову від захисту титулу, якщо його суперником не стане француз Аліреза Фіруджа.

Непомнящий виграв турнір претендентів у Мадриді та отримав право зіграти за звання чемпіона світу.

Тепер, згідно з регламентом, Непомнящий має зіграти з шахістом, який посів у турнірі претендентів друге місце. Ним став китаєць Дін Ліжень.

Раніше провідні шахісти росії попросили путіна зупинити напад на Україну.

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