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ФІДЕ дозволила виступати росіянам та білорусам

Сьогодні 16:33 378 0
Після закінчення цього терміну гравці будуть автоматично повернуті до своїх федерацій
ФІДЕ дозволила виступати росіянам та білорусам
#ФІДЕ

Джерело - офіційний сайт ФІДЕ.

Міжнародна шахова федерація дозволила російським та білоруським спортсменам виступати під прапором організації до 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Після закінчення цього терміну, за відсутності інших запитів гравці будуть автоматично повернуті до своїх федерацій.

Усі гравці, які раніше отримали дозвіл виступати під прапором федерації, продовжать виступ під прапором ФІДЕ, якщо не надішлють запит на повернення прапора росії чи білорусі.

Раніше ФІДЕ скасувала шахову олімпіаду в росії.

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