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Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу

Сьогодні 21:37 19613 0
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу
#NBA, #Setanta, #Setanta Sports, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #НХЛ, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports - міжнародна спортивна телекомпанія зі штаб-квартирою в Дубліні (Ірландія). Уперше пряма трансляція на Сетанті відбулась у 1990 році матчем збірної Ірландії. За більш ніж 30 років компанія запустила телеканали у Великій Британі, Ірландії, Північній Америці, Австралії, Африці та Євразії.

1 серпня 2019 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дала дозвіл на трансляцію ірландського телеканалу Setanta Sports на території України. Дистрибуцією телеканалів Setanta Sports і Setanta Sports + займається StarLightMedia.

Де дивитися Setanta Sports Ukraine і Setanta Sports + в Україні

У травні 2022-го телеканал Setanta Sports запустив власну ОТТ-платформу, де можна ексклюзивно переглядати всі події, які не помістилися в сітку двох ефірних каналів.

В Україні телеканали входять до більш ніж 50-ти провайдерів платного телебачення, включаючи всі сучасні технології - аналоговий и цифровий кабель, IPTV, OTT и DTH:

OTT-сервіси:

  1. Мегого.
  2. Воля.
  3. Sweet TV.
  4. Омега ТБ.
  5. YouTV.
  6. Київстар.
  7. Oll TV.

Супутникове ТБ:

  1. XtraTV.

Провайдери кабельного ТБ і IPTV:

  1. Triolan.
  2. Воля.
  3. Регіональні та місцеві провайдери.

Ціни та тарифи

Setanta

Підписка Вартість при оплаті за місяць Вартість при оплаті за рік
99 грн/міс 99 грн/міс

Мегого

Підписка Вартість при оплаті за місяць Вартість при оплаті за рік
Оптимальна 199 грн/міс 99 грн/міс
Максимальна 299 грн/міс 179 грн/міс

Що дивитися на Setanta Sports Ukraine

Телеканали пропонують у своїй сітці мовлення топові спортивні події:

  • АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга), Кубок Англії та Кубок Англійської ліги, Бундесліга 1 та Бундесліга 2, чемпіонат Бельгії та чемпіонат Шотландії.

Баскетбол

  • НБА (Національна баскетбольна асоціація);
  • Євроліга УЛЕБ.

Хокей

  • НХЛ (Національна хокейна ліга).

Єдиноборства

  • Професійний бокс;
  • UFC (Ultimate Fighting Championship - Абсолютний бійцівський чемпіонат).

Теніс

  • Турніри ATP
  • Турніри WTA

Автоспорт

  • Формула 1;
  • Формула Е.

Та багато інших.

Хто коментує

Трансляції на Сетантах коментують як молоді талановиті українські коментатори, так і справжні легенди українського телебачення:

  • Дмитро Джулай (футбол);
  • Олексій Іванов (футбол);
  • Ігор Бойко (футбол);
  • Іван Громіков (футбол);
  • Олександр Яременко (футбол);
  • Юрій Кириченко (футбол, теніс, хокей, баскетбол);

Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори?

  • Вадим Плачинда (хокей, теніс);
  • Максим Подзігун (Формула 1);
  • Олександр Черненко (хокей, теніс);
  • Дмитро Аветисян (UFC);
  • Сергій Черкасов (баскетбол);
  • Філіп Бурий (баскетбол);
  • Катерина Зінченко (теніс);
  • В'ячеслав Кобржицький (Формула 1 та Формула Е).

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