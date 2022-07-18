Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу

Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports - міжнародна спортивна телекомпанія зі штаб-квартирою в Дубліні (Ірландія). Уперше пряма трансляція на Сетанті відбулась у 1990 році матчем збірної Ірландії. За більш ніж 30 років компанія запустила телеканали у Великій Британі, Ірландії, Північній Америці, Австралії, Африці та Євразії.

1 серпня 2019 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дала дозвіл на трансляцію ірландського телеканалу Setanta Sports на території України. Дистрибуцією телеканалів Setanta Sports і Setanta Sports + займається StarLightMedia.

Де дивитися Setanta Sports Ukraine і Setanta Sports + в Україні

У травні 2022-го телеканал Setanta Sports запустив власну ОТТ-платформу, де можна ексклюзивно переглядати всі події, які не помістилися в сітку двох ефірних каналів.

В Україні телеканали входять до більш ніж 50-ти провайдерів платного телебачення, включаючи всі сучасні технології - аналоговий и цифровий кабель, IPTV, OTT и DTH:

OTT-сервіси:

Мегого. Воля. Sweet TV. Омега ТБ. YouTV. Київстар. Oll TV.

Супутникове ТБ:

XtraTV.

Провайдери кабельного ТБ і IPTV:

Triolan. Воля. Регіональні та місцеві провайдери.

Ціни та тарифи

Setanta

Підписка Вартість при оплаті за місяць Вартість при оплаті за рік 99 грн/міс 99 грн/міс

Мегого

Підписка Вартість при оплаті за місяць Вартість при оплаті за рік Оптимальна 199 грн/міс 99 грн/міс Максимальна 299 грн/міс 179 грн/міс

Що дивитися на Setanta Sports Ukraine

Телеканали пропонують у своїй сітці мовлення топові спортивні події:

АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга), Кубок Англії та Кубок Англійської ліги, Бундесліга 1 та Бундесліга 2, чемпіонат Бельгії та чемпіонат Шотландії.

Баскетбол

НБА (Національна баскетбольна асоціація);

Євроліга УЛЕБ.

Хокей

НХЛ (Національна хокейна ліга).

Єдиноборства

Професійний бокс;

UFC ( Ultimate Fighting Championship - Абсолютний бійцівський чемпіонат).

Теніс

Турніри ATP

Турніри WTA

Автоспорт

Формула 1;

Формула Е.

Та багато інших.

Хто коментує

Трансляції на Сетантах коментують як молоді талановиті українські коментатори, так і справжні легенди українського телебачення:

Дмитро Джулай (футбол);

Олексій Іванов (футбол);

Ігор Бойко (футбол);

Іван Громіков (футбол);

Олександр Яременко (футбол);

Юрій Кириченко (футбол, теніс, хокей, баскетбол);

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