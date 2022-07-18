Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу

Джерело - Чемпіон.
Setanta Sports - міжнародна спортивна телекомпанія зі штаб-квартирою в Дубліні (Ірландія). Уперше пряма трансляція на Сетанті відбулась у 1990 році матчем збірної Ірландії. За більш ніж 30 років компанія запустила телеканали у Великій Британі, Ірландії, Північній Америці, Австралії, Африці та Євразії.
1 серпня 2019 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дала дозвіл на трансляцію ірландського телеканалу Setanta Sports на території України. Дистрибуцією телеканалів Setanta Sports і Setanta Sports + займається StarLightMedia.
Де дивитися Setanta Sports Ukraine і Setanta Sports + в Україні
У травні 2022-го телеканал Setanta Sports запустив власну ОТТ-платформу, де можна ексклюзивно переглядати всі події, які не помістилися в сітку двох ефірних каналів.
В Україні телеканали входять до більш ніж 50-ти провайдерів платного телебачення, включаючи всі сучасні технології - аналоговий и цифровий кабель, IPTV, OTT и DTH:
OTT-сервіси:
- Мегого.
- Воля.
- Sweet TV.
- Омега ТБ.
- YouTV.
- Київстар.
- Oll TV.
Супутникове ТБ:
- XtraTV.
Провайдери кабельного ТБ і IPTV:
- Triolan.
- Воля.
- Регіональні та місцеві провайдери.
Ціни та тарифи
Setanta
|Підписка
|Вартість при оплаті за місяць
|Вартість при оплаті за рік
|99 грн/міс
|99 грн/міс
Мегого
|Підписка
|Вартість при оплаті за місяць
|Вартість при оплаті за рік
|Оптимальна
|199 грн/міс
|99 грн/міс
|Максимальна
|299 грн/міс
|179 грн/міс
Що дивитися на Setanta Sports Ukraine
Телеканали пропонують у своїй сітці мовлення топові спортивні події:
- АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга), Кубок Англії та Кубок Англійської ліги, Бундесліга 1 та Бундесліга 2, чемпіонат Бельгії та чемпіонат Шотландії.
Баскетбол
- НБА (Національна баскетбольна асоціація);
- Євроліга УЛЕБ.
Хокей
- НХЛ (Національна хокейна ліга).
Єдиноборства
- Професійний бокс;
- UFC (Ultimate Fighting Championship - Абсолютний бійцівський чемпіонат).
Теніс
- Турніри ATP
- Турніри WTA
Автоспорт
- Формула 1;
- Формула Е.
Та багато інших.
Хто коментує
Трансляції на Сетантах коментують як молоді талановиті українські коментатори, так і справжні легенди українського телебачення:
- Дмитро Джулай (футбол);
- Олексій Іванов (футбол);
- Ігор Бойко (футбол);
- Іван Громіков (футбол);
- Олександр Яременко (футбол);
- Юрій Кириченко (футбол, теніс, хокей, баскетбол);
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори?
- Вадим Плачинда (хокей, теніс);
- Максим Подзігун (Формула 1);
- Олександр Черненко (хокей, теніс);
- Дмитро Аветисян (UFC);
- Сергій Черкасов (баскетбол);
- Філіп Бурий (баскетбол);
- Катерина Зінченко (теніс);
- В'ячеслав Кобржицький (Формула 1 та Формула Е).