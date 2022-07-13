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Крисько лідирує після даошу на Всесвітніх іграх

Сьогодні 20:09 271 0
Українка на 0.07 випереджає спортсменку з США
Крисько лідирує після даошу на Всесвітніх іграх
#Аліна Крисько

Джерело - Чемпіон.

На Всесвітніх ігор-2022, які відбуваються в американському Бірмінгемі, українка Аліна Крисько лідирує після першого виду ушу (даошу - коротка зброя).

Українка має 9.373 бала і на 0.07 випереджає спортсменку з США.

Результати першого виду:

Другий вид (гуньшу - довга зброя) розпочнеться вночі о 03:19.

Нагадаємо, у п'ятий день Всесвітніх ігор-2022 українці вибороли лише одну медаль - Роман Рева став третім у дисципліні Чан Цюань (один із підрозділів Таолу - бою проти невидимого суперника). Таким чином, Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022.

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