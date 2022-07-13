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Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 09:52 4752 0
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Після п'ятого змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 4 місце в медальному заліку, маючи в доробку 24 нагороди..

12 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 1 медаль - Роман Рева став бронзовим призером з ушу. 

Лідирує в медальному заліку Німеччина -  27 (16 золотих, 2 срібна та 9 бронзові). На другу сходинку увірвалась Угорщина -  23 (10-7-6), третя - Колумбія - 20 (9-8-3).

За загальної кількістю медалей Україна - третя. Найбільше нагород у спортсменів з Італії - 36.

Медальний залік

На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку - 25 (10-7-8).

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