13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени

Джерело - Чемпіон.
13 липня в шостий змагальний день Всесвітніх ігор-2022, які відбуваються в американському Бірмінгемі, на арени вийдуть 22 українські спортсмени в 5 видах спорту - сквош, спортивна аеробіка, кікбоксинг WAKO та художня гімнастика.
Розклад виступу українських спортсменів 13 липня
Сквош
Жінки, 1/16 фіналу
- 18:30. Надія Усенко - Сатомі Ватанабе (Японія)
- 23:00. Анастасія Костюкова - Нга Чінг Ченг (Гонконг)
Чоловіки, 1/16 фіналу
- 19:15. Валерій Федорук - Дімітрі Штайнманн (Швейцарія)
- 20:45. Дмитро Щербаков - Баптіст Мазотті (Франція)
Спортивна аеробіка
Жінки, група
- 18:30. Кваліфікація (Анастасія Ісаєнко, Дар'я Суботіна, Ілона Шелест, Олександра Мохорт)
- 02:55. Фінал
Тріо
- 19:00. Кваліфікація (Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі, Анастасія Литвин)
- 02:00. Фінал
Ушу
- 18:34. Аліна Крисько (даошу - коротка зброя)
- 03:19. Аліна Крисько (гуньшу - довга зброя)
Кікбоксинг WAKO
Жінки (К1, 52 кг)
1/4 фіналу
- 18:00. Дарина Іванова - Стефані Гуд
Півфінал
- 03:15. Дарина Іванова - Вікторія Палфі (Угорщина)/Івона Нєрода-Зджебко (Польща)
Жінки (К1, 60 кг)
1/4 фіналу
- 22:00. Аліна Мартинюк - Андреа Чебуч (Молдова)
Півфінал
- 04:15. Аліна Мартинюк - Андреа Чебуч/Катя Пойхонен - Стелла Хеметсбергер
Чоловіки (К1, 63,5)
1/4 фіналу
- 21:15. Орфан Сананзаде - Огніян Мірчев (Болгарія)
Півфінал
- 03:45. Орфан Сананзаде - Огніян Мірчев/Чингісхан Тлеміссов - Тьяго Сантос
Чоловіки (К1, 75 кг)
1/4 фіналу
- 22:30. Віталій Дубіна - Майкл Догерті (Канада)
Півфінал
- 04:30. Віталій Дубіна - Майкл Догерті/Генрікас Віксрайтіс - Петр Дворачек
Чоловіки (К1, +91 кг)
- 01:15. Роман Щербатюк - Оскар Хігуейра (Венесуела)
Півфінал
- 05:45. Роман Щербатюк - Оскар Хігуейра/Ерик Андерс - Бахрам Раджабзаде
Художня гімнастика
Булави
- 22:00. Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка (попередні змагання)
- 02:30. Фінал
Стрічки
- 23:00. Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка (попередні змагання)
- 03:45. Фінал
Нагадаємо, у п'ятий день Всесвітніх ігор-2022 українці вибороли лише одну медаль - Роман Рева став третім у дисципліні Чан Цюань (один із підрозділів Таолу - бою проти невидимого суперника). Таким чином, Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022.