13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени

Джерело - Чемпіон.

13 липня в шостий змагальний день Всесвітніх ігор-2022, які відбуваються в американському Бірмінгемі, на арени вийдуть 22 українські спортсмени в 5 видах спорту - сквош, спортивна аеробіка, кікбоксинг WAKO та художня гімнастика.

Розклад виступу українських спортсменів 13 липня

Сквош

Жінки, 1/16 фіналу

18:30. Надія Усенко - Сатомі Ватанабе (Японія)

Надія Усенко - Сатомі Ватанабе (Японія) 23:00. Анастасія Костюкова - Нга Чінг Ченг (Гонконг)

Чоловіки, 1/16 фіналу

19:15. Валерій Федорук - Дімітрі Штайнманн (Швейцарія)

Валерій Федорук - Дімітрі Штайнманн (Швейцарія) 20:45. Дмитро Щербаков - Баптіст Мазотті (Франція)

Спортивна аеробіка

Жінки, група

18:30. Кваліфікація (Анастасія Ісаєнко, Дар'я Суботіна, Ілона Шелест, Олександра Мохорт)

Кваліфікація (Анастасія Ісаєнко, Дар'я Суботіна, Ілона Шелест, Олександра Мохорт) 02:55. Фінал

Тріо

19:00. Кваліфікація (Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі, Анастасія Литвин)

Кваліфікація (Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі, Анастасія Литвин) 02:00. Фінал

Ушу

18:34. Аліна Крисько (даошу - коротка зброя)

Аліна Крисько (даошу - коротка зброя) 03:19. Аліна Крисько (гуньшу - довга зброя)

Кікбоксинг WAKO

Жінки (К1, 52 кг)

1/4 фіналу

18:00. Дарина Іванова - Стефані Гуд

Півфінал

03:15. Дарина Іванова - Вікторія Палфі (Угорщина)/Івона Нєрода-Зджебко (Польща)

Жінки (К1, 60 кг)

1/4 фіналу

22:00. Аліна Мартинюк - Андреа Чебуч (Молдова)

Півфінал

04:15. Аліна Мартинюк - Андреа Чебуч/Катя Пойхонен - Стелла Хеметсбергер

Чоловіки (К1, 63,5)

1/4 фіналу

21:15. Орфан Сананзаде - Огніян Мірчев (Болгарія)

Півфінал

03:45. Орфан Сананзаде - Огніян Мірчев/Чингісхан Тлеміссов - Тьяго Сантос

Чоловіки (К1, 75 кг)

1/4 фіналу

22:30. Віталій Дубіна - Майкл Догерті (Канада)

Півфінал

04:30. Віталій Дубіна - Майкл Догерті/Генрікас Віксрайтіс - Петр Дворачек

Чоловіки (К1, +91 кг)

01:15. Роман Щербатюк - Оскар Хігуейра (Венесуела)

Півфінал

05:45. Роман Щербатюк - Оскар Хігуейра/Ерик Андерс - Бахрам Раджабзаде

Художня гімнастика

Булави

22:00. Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка (попередні змагання)

Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка (попередні змагання) 02:30. Фінал

Стрічки

23:00. Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка (попередні змагання)

Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка (попередні змагання) 03:45. Фінал

Нагадаємо, у п'ятий день Всесвітніх ігор-2022 українці вибороли лише одну медаль - Роман Рева став третім у дисципліні Чан Цюань (один із підрозділів Таолу - бою проти невидимого суперника). Таким чином, Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022.