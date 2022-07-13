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13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени

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13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени
Роман Щербатюк (кікбоксинг)

Джерело - Чемпіон.

13 липня в шостий змагальний день Всесвітніх ігор-2022, які відбуваються в американському Бірмінгемі, на арени вийдуть 22 українські спортсмени в 5 видах спорту - сквош, спортивна аеробіка, кікбоксинг WAKO та художня гімнастика.

Розклад виступу українських спортсменів 13 липня

Сквош

Жінки, 1/16 фіналу

  • 18:30.  Надія Усенко - Сатомі Ватанабе (Японія)
  • 23:00.  Анастасія Костюкова - Нга Чінг Ченг (Гонконг)

Чоловіки, 1/16 фіналу

  • 19:15. Валерій Федорук - Дімітрі Штайнманн (Швейцарія)
  • 20:45. Дмитро Щербаков - Баптіст Мазотті (Франція)

Спортивна аеробіка

Жінки, група

  • 18:30. Кваліфікація (Анастасія Ісаєнко, Дар'я Суботіна, Ілона Шелест, Олександра Мохорт)
  • 02:55. Фінал

Тріо

  • 19:00. Кваліфікація (Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі, Анастасія Литвин)
  • 02:00. Фінал

Ушу

  • 18:34. Аліна Крисько (даошу - коротка зброя)
  • 03:19. Аліна Крисько (гуньшу - довга зброя)

Кікбоксинг WAKO

Жінки (К1, 52 кг)

1/4 фіналу

  • 18:00. Дарина Іванова - Стефані Гуд

Півфінал

  • 03:15. Дарина Іванова - Вікторія Палфі (Угорщина)/Івона Нєрода-Зджебко (Польща)

Жінки (К1, 60 кг)

1/4 фіналу

  • 22:00. Аліна Мартинюк - Андреа Чебуч (Молдова)

Півфінал

  • 04:15. Аліна Мартинюк - Андреа Чебуч/Катя Пойхонен - Стелла Хеметсбергер

Чоловіки (К1, 63,5)

1/4 фіналу

  • 21:15. Орфан Сананзаде - Огніян Мірчев (Болгарія)

Півфінал

  • 03:45. Орфан Сананзаде - Огніян Мірчев/Чингісхан Тлеміссов - Тьяго Сантос

Чоловіки (К1, 75 кг)

1/4 фіналу

  • 22:30. Віталій Дубіна - Майкл Догерті (Канада)

Півфінал

  • 04:30. Віталій Дубіна - Майкл Догерті/Генрікас Віксрайтіс - Петр Дворачек

Чоловіки (К1, +91 кг)

  • 01:15. Роман Щербатюк - Оскар Хігуейра (Венесуела)

Півфінал

  • 05:45. Роман Щербатюк - Оскар Хігуейра/Ерик Андерс - Бахрам Раджабзаде

Художня гімнастика

Булави

  • 22:00. Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка (попередні змагання)
  • 02:30. Фінал

Стрічки

  • 23:00. Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка (попередні змагання)
  • 03:45. Фінал

Нагадаємо, у п'ятий день Всесвітніх ігор-2022 українці вибороли лише одну медаль - Роман Рева став третім у дисципліні Чан Цюань (один із підрозділів Таолу - бою проти невидимого суперника). Таким чином, Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022.

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