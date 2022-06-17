Гутцайт анонсував повернення УПЛ та інших чемпіонатів

Джерело - Чемпіон.
В Україні відновлять проведення національних чемпіонатів.
Про це розповів міністр спорту Вадим Гутцайт.
Важливо: Гутцайт: росія зруйнувала або пошкодила 94 об’єкти спортивної інфраструктури
"Українська Прем’єр-Ліга з футболу та інші національні чемпіонати повертаються в Україну!
Кабмін підтримав мою пропозицію та доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів.
У координації з Міноборони, МВС, Мінекономіки, Національною поліцією, ДСНС і місцевими військовими адміністраціями Мінмолодьспорту починає готуватися до нового спортивного сезону.
Дякую за підтримку ініціативи Президенту України Володимиру Зеленському та Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.
Ми нація переможців, і для нас важливі перемоги на всіх фронтах!", - розповів Гутцайт.