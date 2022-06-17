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Гутцайт анонсував повернення УПЛ та інших чемпіонатів

Сьогодні 20:12 141 0
Кабмін України доручив поновити проведення спортивних змагань в Україні
Гутцайт анонсував повернення УПЛ та інших чемпіонатів
#Чемпіонат України, УПЛ, #Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

В Україні відновлять проведення національних чемпіонатів.

Про це розповів міністр спорту Вадим Гутцайт.

Важливо: Гутцайт: росія зруйнувала або пошкодила 94 об’єкти спортивної інфраструктури

"Українська Прем’єр-Ліга з футболу та інші національні чемпіонати повертаються в Україну!

Кабмін підтримав мою пропозицію та доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів.

У координації з Міноборони, МВС, Мінекономіки, Національною поліцією, ДСНС і місцевими військовими адміністраціями Мінмолодьспорту починає готуватися до нового спортивного сезону.

Дякую за підтримку ініціативи Президенту України Володимиру Зеленському та Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

Ми нація переможців, і для нас важливі перемоги на всіх фронтах!", - розповів Гутцайт.

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