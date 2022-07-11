11 липня на Всесвітніх іграх за медалі боротимуться 5 українських спортсменів

Джерело - Чемпіон.

11 липня на Всесвітніх іграх-2022, які тривають в американському Бірмінгемі, на старт вийдуть 5 представників України в 3-х видах спорту.

Розклад виступу українських спортсменів 11 липня

Парашутний спорт

17:00 - 21:00 (попередні змагання). Іван Семеняка (купольне пілотування)

01:00 - 03:00 (фінал)

Веслування на каное

Жінки

17:00 - 18:00 (попередні змагання). Анастасія Мостовенко (марафон, коротка дистанція)

00:00 - 00:30 (фінал)

Чоловіки

18:00 - 19:00 (попередні змагання). Валерій Рябов (марафон, коротка дистанція)

01:00 - 01:30 (фінал)

Паркур

Жінки

23:00 - 00:00 (попередні змагання). Анна Грюкач (фристайл)

03:00 - 03:30 (фінал)

Чоловіки

02:35 - 02:50 (попередні змагання). Богдан Колмаков (швидкість)

03:30 - 04:00 (фінал)

Нагадаємо, у третій день українські спортсмени здобули 5 нагород і посідають третю сходинку в медальному заліку.