11 липня на Всесвітніх іграх за медалі боротимуться 5 українських спортсменів

Джерело - Чемпіон.
11 липня на Всесвітніх іграх-2022, які тривають в американському Бірмінгемі, на старт вийдуть 5 представників України в 3-х видах спорту.
Розклад виступу українських спортсменів 11 липня
Парашутний спорт
- 17:00 - 21:00 (попередні змагання). Іван Семеняка (купольне пілотування)
- 01:00 - 03:00 (фінал)
Веслування на каное
Жінки
- 17:00 - 18:00 (попередні змагання). Анастасія Мостовенко (марафон, коротка дистанція)
- 00:00 - 00:30 (фінал)
Чоловіки
- 18:00 - 19:00 (попередні змагання). Валерій Рябов (марафон, коротка дистанція)
- 01:00 - 01:30 (фінал)
Паркур
Жінки
- 23:00 - 00:00 (попередні змагання). Анна Грюкач (фристайл)
- 03:00 - 03:30 (фінал)
Чоловіки
- 02:35 - 02:50 (попередні змагання). Богдан Колмаков (швидкість)
- 03:30 - 04:00 (фінал)
Нагадаємо, у третій день українські спортсмени здобули 5 нагород і посідають третю сходинку в медальному заліку.