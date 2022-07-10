Україна - друга в медальному заліку Всесвітніх ігор після другого дня змагань

Джерело - Чемпіон.

Після другого змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 2-е місце в медальному заліку.

9 липня змагання в Бірмінгемі пройшли за домінуванням українських атлетів - 13 медалей (4 золоті, 6 срібних і три бронзові). За загальною кількістю медалей українські спортсмени впевнено лідирують, проте поступаються лідеру - збірній Колумбії за кількістю золотих. Треті в медальній першості - спортсмени Японії.

Медальний залік

На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку.