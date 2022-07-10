Національний олімпійський комітет України засудив участь віцепрезидента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка в шоу Тетяни Навки в Сочі.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у сочі - на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.

Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України", - повідомив НОК.