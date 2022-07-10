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НОК України засудив участь Петренка в шоу дружини Пєскова

Сьогодні 14:54 186 0
НОК України відреагував на неприпустимий вчинок
НОК України засудив участь Петренка в шоу дружини Пєскова

Джерело - НОК України.

Національний олімпійський комітет України засудив участь віцепрезидента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка в шоу Тетяни Навки в Сочі.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у сочі - на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.

Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України", - повідомив НОК.

Пізніше УФФК видалила інформацію зі свого сайту про членство Петренка в президії організації.

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