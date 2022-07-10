Джерело - НОК України.
Національний олімпійський комітет України засудив участь віцепрезидента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка в шоу Тетяни Навки в Сочі.
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у сочі - на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.
Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України", - повідомив НОК.
Пізніше УФФК видалила інформацію зі свого сайту про членство Петренка в президії організації.