УФФК видалила інформацію зі свого сайту про членство Петренка в президії організації

Українська федерація фігурного катання видалила зі свого сайту інформацію про членство Віктора Петренка в президії організації.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Олімпійський чемпіон Петренко являється другим віцепрезидентом УФФК. До його обов’язків входить координація міжнародної діяльності національної федерації.

Українець цими днями зіграв одну з ролей у льодовому шоу Червона квіточка Тетяни Навки - дружини прессекретаря Володимира Путіна - Дмитра Пєскова. Льодова вистава відбулася в Сочі.