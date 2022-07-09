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УФФК видалила інформацію зі свого сайту про членство Петренка в президії організації

Сьогодні 20:55 184 0
УФФК видалила інформацію зі свого сайту про членство Петренка в президії організації

Джерело - Tribuna.com.

Українська федерація фігурного катання видалила зі свого сайту інформацію про членство Віктора Петренка в президії організації.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Олімпійський чемпіон Петренко являється другим віцепрезидентом УФФК. До його обов’язків входить координація міжнародної діяльності національної федерації.

Українець цими днями зіграв одну з ролей у льодовому шоу Червона квіточка Тетяни Навки - дружини прессекретаря Володимира Путіна - Дмитра Пєскова. Льодова вистава відбулася в Сочі.

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