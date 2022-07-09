Олімпійський чемпіон з України взяв участь у льодовому шоу дружини Пєскова

Петренко зіграв одну з ролей у льодовому шоу, яке проходило у Сочі

Олімпійський чемпіон із фігурного катання Віктор Петренко відзначився мерзенним вчинком під час повномасштабної війни України з росією.

Про це повідомляє isport.ua.

Другий віцепрезидент Української федерації фігурного катання Петренко взяв участь у льодовому шоу "Червоненька квіточка" за мотивами однойменної казки Сергія Аксакова.

Функціонер зіграв одну з ролей у льодовому шоу Тетяни Навки, дружини прессекретаря Володимира Путіна - Дмитра Пєскова. Вистава пройшла в російському місті Сочі.

53-річний діяч виступив в образі купця - дбайливого батька Настеньки та її сестер.

Нагадаємо Петренко виграв золото Олімпійських ігор в Альбервілі (Франція) у складі об'єднаної команди.