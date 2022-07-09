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Україна - сьома в медальному заліку Всесвітніх ігор після першого дня змагань

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Україна - сьома в медальному заліку Всесвітніх ігор після першого дня змагань

Джерело - Чемпіон.

Після першого змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 7-ме місце в медальному заліку.

8 липня українські атлети вибороли 4 нагороди - 2 золоті та 2 бронзові. Медалі найвищої проби завоювали Софія гречко та анжеліка Терлюга, бронзові нагороди вибороли Анастасія Дерев'янко та Лариса Соловйова.

Очолюють залік атлети з Колумбії - 7 (4 золоті, 1 срібна та 2 бронзові) медалей, другими йдуть спорсмени з Угорщини - 8 (3 - 2 - 3), на третій сходинці - збірна Японії - 5 (3 - 1 - 1).

Медальний залік

У другий змагальний день - 9 липня на старт вийдуть 33 українські спортсмени.

На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку.

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