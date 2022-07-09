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Терлюга: Горда, що виграла цю медаль для України

Сьогодні 10:42 284 0
Анжеліка Терлюга прокоментувала перемогу на Всесвітніх іграх
Терлюга: Горда, що виграла цю медаль для України
#Анжеліка Терлюга

Джерело - suspilne.media.

Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 Анжеліка Терлюга оцінила свою перемогу на Всесвітніх іграх 2022.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це була моя мрія: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я впевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе у всьому", - сказала Терлюга.

Нагадаємо, українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор.

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