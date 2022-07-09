Терлюга: Горда, що виграла цю медаль для України

Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 Анжеліка Терлюга оцінила свою перемогу на Всесвітніх іграх 2022.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це була моя мрія: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я впевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе у всьому", - сказала Терлюга.