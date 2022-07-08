Легендарна Соловйова та незрівнянна Терлюга вступають в боротьбу за медалі XI Всесвітніх ігор

Джерело - Чемпіон.

7 липня в американському Бірмінгемі відбулася урочиста церемонія відкриття XI Всесвітніх ігор-2022.

А вже 8 липня в боротьбу за нагороди вступають славетні українські атлетки. Чотириразова чемпіонка ігор, рекордсменка світу Лариса Соловйова побореться за медалі в пауерліфтингу, а срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга - в карате.

Також свої змагання розпочнуть майстри підводного плавання. Загалом у Всесвітніх іграх візьмуть участь 102 українські спортсмени в 19 видах спорту. Склад збірної України ТУТ.

Розклад виступу українських атлетів 8 липня

Карате

Жінки

11:40 (попередні змагання) - 19:10. Катерина Крива (куміте, 50 кг)

13:10 - 19:35. Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)

Пауерліфтинг

Жінки

11:00 - 13:10. Анастасія Дерев'янко, Тетяна Біла (легка вага)

17:00 - 19:30. Лариса Соловйова (середня вага)

Підводний спорт

15:21. Євгенія Тимошенко, Ірина Пікінер (біласта, 50 м)

15:34. Сміщенко Сергій (в/л, 100 м)

15:47. Анастасія Макаренко, Софія Гречко (в/л, 200 м)

16:14. Олексій Захаров (в/л, 400 м)

16:30. Макаренко Анастасія, Гречко Софія, Антоняк Анастасія, Уварова Вікторія (в/л естафета, 100 м)

16:46. Захаров Олексій, Гапоненко Дмитро, Паламарчук Євгеній, Одиноков Олександр (в/л естафета, 50 м).

XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів

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