Європейський союз настільного тенісу не допустив росіян та білорусів участі в міжнародних турнірах

Виконавча рада Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) не допустила росіян та білорусів участі в міжнародних турнірах в сезоні 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"ETTU дотримуються рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF). Таке рішення є необхідним задля захисту безпеки всіх учасників та збереження цілісності європейських клубних змагань", - повідомила організація.

Рішення прийнято з урахуванням думки представників клубів, які брали участь у сезоні 2021/22 Ліги чемпіонів і Кубка Європи. Більшість команд не хотіли б їхати на змагання до Росії та Білорусі, а також були б готові відмовитися від участі в турнірах, якби до них були допущені клуби з цих країн.