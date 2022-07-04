Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
01.07.2022 21:10 1594
Айнтрахт цікавиться Довбиком
Сьогодні 18:24 68
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону
Сьогодні 17:55 135
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону
Сьогодні 15:23 217
Арсенал оголосив про трансфер Жезуса
Сьогодні 10:51 251
Сайнс здобув першу перемогу в кар'єрі Формули-1
Вчора 19:28 506
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ
Вчора 16:04 1055
Джойс технічним нокаутом переміг Гаммера
Вчора 11:24 548
Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії
Вчора 10:54 2010
Українець Іванов завоював пояс IBF International
Вчора 08:41 496
Прямі трансляції

Європейський союз настільного тенісу не допустив росіян та білорусів участі в міжнародних турнірах

Сьогодні 17:09 206 0
Європейський союз настільного тенісу не допустив росіян та білорусів участі в міжнародних турнірах

Джерело - Tribuna.com.

Виконавча рада Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) не допустила росіян та білорусів участі в міжнародних турнірах в сезоні 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"ETTU дотримуються рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF).

Таке рішення є необхідним задля захисту безпеки всіх учасників та збереження цілісності європейських клубних змагань", - повідомила організація. 

Рішення прийнято з урахуванням думки представників клубів, які брали участь у сезоні 2021/22 Ліги чемпіонів і Кубка Європи. Більшість команд не хотіли б їхати на змагання до Росії та Білорусі, а також були б готові відмовитися від участі в турнірах, якби до них були допущені клуби з цих країн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів 660
Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли 3529
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО 967
Визначився наступний тренер Металіста Визначився наступний тренер Металіста 597
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО 591
Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі 1070
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86907
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17715
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12632 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25611
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58543
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7560 1