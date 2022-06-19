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Радівілов здобув друге золото на етапі Кубка виклику

Сьогодні 18:25 211 0
Вдруге поспіль Ігор Радівілов тріумфував у опорному стрибку.
Радівілов здобув друге золото на етапі Кубка виклику
Фото - gettyimages
#Ігор Радівілов

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ігор Радівілов здобув золото в опорному стрибку на етапі Кубка світового виклику у Словенії.

Українець став першим з результатом 14,800 балів.  Результат українського гімнаста став найкращим серед усіх фіналістів. Найближчого переслідувача - британця Гаррі Гепворта - він випередив на 0.275 балів.

Кубок виклику
Копер, Словенія
Опорний стрибок (фінал)
1. Ігор Радівілов (Україна) - 14.800
2. Гаррі Гепворт (Велика Британія) - 14.525
3. Тейлор Букхгарт (США) - 14.450

Для Радівілова це друга нагорода на цьому турнірі – раніше він здобув "золото" у вправах на кільцях.

Раніше Радівілов виграв золоту медаль на міжнародному турнірі у Хорватії.

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