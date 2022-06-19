Радівілов виграв золоту на Кубку виклику зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.
Український спортсмен Ігор Радівілов успішно виступив на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики у Копері (Словенія).
Перший день змагань приніс українським спортсменам дві нагороди. Ігор Радівілов виграв золото у вправах на кільцях, а Петро Пахнюк став срібним призером у вправах на коні.
Також, сьогодні Радівілов виступить в опорному стрибку, де у кваліфікації показав найкращий результат, а Пахнюк боротиметься за медаль у паралельних брусах.
Раніше Радівілов виграв золоту медаль на міжнародному турнірі у Хорватії.