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Радівілов виграв золоту на Кубку виклику зі спортивної гімнастики

Сьогодні 16:11 133 0
Українці здобули дві нагороди на турнірі
Радівілов виграв золоту на Кубку виклику зі спортивної гімнастики
Фото - gettyimages
#Ігор Радівілов

Джерело - Чемпіон.

Український спортсмен Ігор Радівілов успішно виступив на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики у Копері (Словенія).

Перший день змагань приніс українським спортсменам дві нагороди. Ігор Радівілов виграв золото у вправах на кільцях, а Петро Пахнюк став срібним призером у вправах на коні.

Також, сьогодні Радівілов виступить в опорному стрибку, де у кваліфікації показав найкращий результат, а Пахнюк боротиметься за медаль у паралельних брусах.

Раніше Радівілов виграв золоту медаль на міжнародному турнірі у Хорватії.

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