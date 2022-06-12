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Радівілов виграв золоту медаль на міжнародному турнірі у Хорватії

Сьогодні 19:09 178 0
Українець став найкращим в опорному стрибку
Радівілов виграв золоту медаль на міжнародному турнірі у Хорватії
Фото Getty Images
#Ігор Радівілов

Джерело - Чемпіон.

Український спортсмен Ігор Радівілов успішно виступив на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики, який відбувається в Осієку (Хорватія).

У фіналі опорного стрибка Радівілов показав найкращий середній результат двох спроб.

Також Ігор виступить у фіналі вправ на кільцях.

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