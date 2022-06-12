Радівілов виграв золоту медаль на міжнародному турнірі у Хорватії

Джерело - Чемпіон.
Український спортсмен Ігор Радівілов успішно виступив на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики, який відбувається в Осієку (Хорватія).
У фіналі опорного стрибка Радівілов показав найкращий середній результат двох спроб.
Також Ігор виступить у фіналі вправ на кільцях.
Men's Vault final at the Osijek World Challenge Cup 🇭🇷:— FIG (@gymnastics) June 12, 2022
🥇Igor Radivilov 🇺🇦 14.866
🥈Caio Souza 🇧🇷 14.616
🥉Adem Asil 🇹🇷 14.483
Full results 👉 https://t.co/0ljQrOOzAk #FIGWorldCup