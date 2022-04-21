Депутат Верховної Ради розповів про своє відношення до Сергія Бубки

Президент НОК Сергій Бубка має публічно висловлювати свою думку щодо війни в Україні.

Про це заявив народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Ви знаєте, я точно не керуюся намаганнями когось змінити, чи щось таке зробити. Просто людина, яка займає місце голови НОК, особливо не проголошує свою позицію. А спортсмени повинні знати цю публічну точку зору, щоб їм було на що орієнтуватися".

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"Нещодавно навіть міністр спорту Вадим Гутцайт наголосив, що спорт все ж таки не поза політикою. Хоча раніше він запевняв протилежне. Тому публічні заяви - це невідмінна складова подібних особистостей, які очолюють такі посади, - сказав Беленюк.

Нагадаємо, МОК не проводить засідання за участі росіян.