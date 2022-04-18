МОК не проводить засідання за участі росіян

МОК відреагував на заклик мінстерки спорту Швейцарії Віоли Амгерд

Джерело - Tages Anzeiger.

МОК відреагував на заклик мінстерки спорту Швейцарії Віоли Амгерд усунути зі складу комітету офіційних осіб з росії та білорусі.

Про це повідомляє Tages Anzeiger.

Зазначається, що членів обирають до комітету в індивідуальному порядку і, згідно з Олімпійською хартією, вони не представляють свої країни в цьому органі. Особи, обрані до МОК, потім будуть делеговані як посли комітету до спортивних організацій у своїх країнах.

Але МОК вирішив не проводити засідання, у яких беруть участь представники Росії.

Члени МОК від росії - колишній тенісист і тренер Шаміль Тарпіщев та дворазова олімпійська чемпіонка Єлєна Ісінбаєва. Також почесне членство в МОК мають росіяни Віталій Смірнов та чотириразовий олімпійський чемпіон Алєксандр Попов.

Нагадаємо, Олімпійський чемпіон Жан Беленюк закликав президента МОК Томаса Баха відвідати Україну.