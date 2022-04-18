Беленюк: Пропоную запросити президента МОК Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь

Олімпійський чемпіон закликав президента МОК Томаса Баха відвідати Україну

Джерело - Чемпіон.

Президент НОК Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт мають запросити Президента МОК Томаса Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь.

Про це заявив народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Пропоную Президенту НОК Сергію Бубці спільно з Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом запросити Президента МОК Томаса Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь, щоб на власні очі побачити жахіття, яке влаштували російські окупанти в передмісті столиці", - заявив депутат.

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