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Беленюк: Пропоную запросити президента МОК Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь

Сьогодні 19:40 136 0
Олімпійський чемпіон закликав президента МОК Томаса Баха відвідати Україну
Беленюк: Пропоную запросити президента МОК Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь
#Жан Беленюк, #Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Президент НОК Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт мають запросити Президента МОК Томаса Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь.

Про це заявив народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Пропоную Президенту НОК Сергію Бубці спільно з Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом запросити Президента МОК Томаса Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь, щоб на власні очі побачити жахіття, яке влаштували російські окупанти в передмісті столиці", - заявив депутат.

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"Маю надію, що представники спортивного керівництва України підтримають таку ініціативу. Впевнений, тоді у керівництва МОК не стане аргументів щодо доцільності відсторонення росії та білорусі з міжнародної олімпійської спільноти", – сказав Беленюк.

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