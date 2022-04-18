Саладуха: НОК України має очолити спортивний фронт у війні з росією

Народна депутатка розкритикувала позицію Національного олімпійського комітету

Джерело - Чемпіон.

Національний олімпійський комітет України має бути більш активним на міжнародній арені у боротьбі з російським спортом.

Про це заявила народна депутатка та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Все гучніше звучать голоси з різних куточків світу до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою довести до логічного завершення ізоляцію російського та білоруського спорту. Міністр спорту Швейцарії Віола Амхерд запропонувала президенту МОК Томасу Баху усунути представників росії та білорусі з усіх посад в структурі Комітету", - заявила народна обраниця.

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"Раніше Міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук публічно закликав МОК та усі спортивні федерації виключити зі свого складу росію до закінчення війни в Україні та до компенсації нею завданих збитків. Відповідне звернення до Міжнародного олімпійського комітету спрямувала і Верховна Рада з ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту".

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"Але дуже хотілося б, аби головними організаторами спортивного фронту були український НОК України, олімпійська команда та Міністерство молоді та спорту України. Виглядає досить дивним, коли навіть традиційно нейтральна Швейцарія виступає з різкими заявами, а Національний олімпійський комітет України мовчить або ж говорить щось невиразне".

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