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Абраменко перерахував олімпійські призові на підтримку України

Сьогодні 16:54 177 0
Премія від Міністерство оборони України за успішний виступ на Олімпіаді в Пекіні-2022 склала 100 тисяч гривень
Абраменко перерахував олімпійські призові на підтримку України
Фото від Maksym Rоzenko
#Олександр Абраменко

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Пхеньяна-2018 Олександр Абраменко вирішив перерахувати 100 000 гривень, які він отримав від Міністерства оборони України (МОУ) за срібну медаль Олімпійських ігор в Пекіні-2022, на потреби України.

Половину цієї суми Олександр відправить волонтерам свого рідного Миколаєва, решту в благодійний фонд Країна спорту, пріоритетним напрямком якого є активна гуманітарна допомога постраждалим внаслідок війни в Україні.

"Олександр нас набрав і запропонував перерахувати 50 тисяч гривень на потреби Країни спорту, - розповів нам співзасновник благодійного фонду Геннадій Николайчук. - Ми зустрілись в Києві, олімпійський чемпіон під час зустрічі перевів допомогу на рахунок Країни спорту. Вдячні Олександру за підтримку та довіру!"

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