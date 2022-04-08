Абраменко перерахував олімпійські призові на підтримку України

Джерело - Чемпіон.
Олімпійський чемпіон Пхеньяна-2018 Олександр Абраменко вирішив перерахувати 100 000 гривень, які він отримав від Міністерства оборони України (МОУ) за срібну медаль Олімпійських ігор в Пекіні-2022, на потреби України.
Половину цієї суми Олександр відправить волонтерам свого рідного Миколаєва, решту в благодійний фонд Країна спорту, пріоритетним напрямком якого є активна гуманітарна допомога постраждалим внаслідок війни в Україні.
"Олександр нас набрав і запропонував перерахувати 50 тисяч гривень на потреби Країни спорту, - розповів нам співзасновник благодійного фонду Геннадій Николайчук. - Ми зустрілись в Києві, олімпійський чемпіон під час зустрічі перевів допомогу на рахунок Країни спорту. Вдячні Олександру за підтримку та довіру!"