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Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі

Сьогодні 11:47 215 0
Президент Національного олімпійського комітету відвідав олімпійців
Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі
#Сергій Бубка

Джерело - Чемпіон.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відвідав Олімпійську базу в Конча-Заспі.

Про це повідомила Федерація гандболу України.

“Сьогодні базу в Конча-Заспі відвідав Сергій Назарович Бубка. Це велика подія, велика підтримка для спортсменів, мотивація для них".

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"І це не тільки моральна допомога, але й фінансова, яку спортсменам надає Національний олімпійський комітет", - сказав президент Федерації гандболу України Андрій Мельник.

Раніше повідомлялося, що Бубка може перебувати у Монако.

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