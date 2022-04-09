Гутцайт: Шаботовій не місце поряд із нашими спортсменами

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснив дискваліфікацію фігуристки Анастасії Шаботової.

Про це розповів сам міністр.

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"Вона була на Олімпійських іграх у складі збірної команди України, і ми ж бачили: вона класно виступала під "Щедрик". Але потім, коли пішла така ситуація і вона залишилася жити в росії, ми її виключили зі складу збірної команди України. І все на цьому ми закінчили.

Ми розуміємо, що якщо спортсмени живуть там або були на той час там і вони нічого не кажуть проти, просто мовчать, то вони підтримують війну проти України . Якщо підтримують – то їм не місце поряд із нашими спортсменами", – сказав Гутцайт.