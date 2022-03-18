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Українська фігуристка підтримала "неминучу спецоперацію в Україні"

Сьогодні 13:30 807 0
Анастасія Шаботова відзначилася скандалом у мережі
Українська фігуристка підтримала "неминучу спецоперацію в Україні"

Джерело - obozrevatel.com.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова відзначилася скандальним вчинком у соціальних мережах. 16-річна уродженка Москви, яка на Олімпіаді-2022 справила справжній фурор, лайкнула пост знаменитого російського фігуриста Євгена Плющенка про війну в Україні.

"Так, дійсно, я пишаюся своєю країною, своїми людьми, своїм народом, російським, росіянами. Я гордий, що я росіянин. В жодному разі я не радію, що відбувається в Україні, але це неминуча спеціальна операція. Всім миру, дякую", – сказав Плющенко.

Після того, як лайк Шаботової помітили партнерки зі збірної Архіпова та Спесівцева, Анастасія його прибрала.

"Настю, ти знаєш місце розташування російського корабля", – написала у себе в Instagram дворазова чемпіонка України з фігурного катання серед юніорів Анастасія Архипова. Перепост зробила і її партнерка зі збірної Таїсія Спесівцева.

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