Українська фігуристка підтримала "неминучу спецоперацію в Україні"

Джерело - obozrevatel.com.
Українська фігуристка Анастасія Шаботова відзначилася скандальним вчинком у соціальних мережах. 16-річна уродженка Москви, яка на Олімпіаді-2022 справила справжній фурор, лайкнула пост знаменитого російського фігуриста Євгена Плющенка про війну в Україні.
"Так, дійсно, я пишаюся своєю країною, своїми людьми, своїм народом, російським, росіянами. Я гордий, що я росіянин. В жодному разі я не радію, що відбувається в Україні, але це неминуча спеціальна операція. Всім миру, дякую", – сказав Плющенко.
Після того, як лайк Шаботової помітили партнерки зі збірної Архіпова та Спесівцева, Анастасія його прибрала.
"Настю, ти знаєш місце розташування російського корабля", – написала у себе в Instagram дворазова чемпіонка України з фігурного катання серед юніорів Анастасія Архипова. Перепост зробила і її партнерка зі збірної Таїсія Спесівцева.