Українська фігуристка підтримала "неминучу спецоперацію в Україні"

Анастасія Шаботова відзначилася скандалом у мережі

Українська фігуристка Анастасія Шаботова відзначилася скандальним вчинком у соціальних мережах. 16-річна уродженка Москви, яка на Олімпіаді-2022 справила справжній фурор, лайкнула пост знаменитого російського фігуриста Євгена Плющенка про війну в Україні.

"Так, дійсно, я пишаюся своєю країною, своїми людьми, своїм народом, російським, росіянами. Я гордий, що я росіянин. В жодному разі я не радію, що відбувається в Україні, але це неминуча спеціальна операція. Всім миру, дякую", – сказав Плющенко.

Після того, як лайк Шаботової помітили партнерки зі збірної Архіпова та Спесівцева, Анастасія його прибрала.