Їм не місце в збірній України: Міністр спорту про майбутнє натуралізованих росіян

Джерело - xsport.ua.
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт оцінив майбутнє натуралізованих росіян у складі збірної України після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
Про це розповів сам функціонер.
"Я впевнений, що після війни цим спортсменам не місце в збірній команді України.
Якщо вони не виказують ніяких громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а знаходяться на території країни-агресора, їм не місце в збірній. І після закінчення війни ми над цим питанням будемо працювати", - відзначив Гутцайт.
За наказом Міністерства спорту, вже була виключена зі збірної фігурного катання колишня росіянка Анастасія Шаботова, яка представляла Україну на Олімпійських іграх-2022. Попри українське коріння фігуристка не підтримала державу в боротьбі проти країни, в якій народилася, живе й тренується.