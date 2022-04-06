Їм не місце в збірній України: Міністр спорту про майбутнє натуралізованих росіян

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт оцінив майбутнє натуралізованих росіян у складі збірної України після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Про це розповів сам функціонер.

"Я впевнений, що після війни цим спортсменам не місце в збірній команді України.

Якщо вони не виказують ніяких громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а знаходяться на території країни-агресора, їм не місце в збірній. І після закінчення війни ми над цим питанням будемо працювати", - відзначив Гутцайт.