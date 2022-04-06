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Їм не місце в збірній України: Міністр спорту про майбутнє натуралізованих росіян

Сьогодні 19:45 134 0
Вадим Гутцайт прокоментував майбутнє натуралізованих росіян у збірній України
Їм не місце в збірній України: Міністр спорту про майбутнє натуралізованих росіян
#Вадим Гутцайт

Джерело - xsport.ua.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт оцінив майбутнє натуралізованих росіян у складі збірної України після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. 

Про це розповів сам функціонер.

"Я впевнений, що після війни цим спортсменам не місце в збірній команді України.

Якщо вони не виказують ніяких громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а знаходяться на території країни-агресора, їм не місце в збірній. І після закінчення війни ми над цим питанням будемо працювати", - відзначив Гутцайт.

За наказом Міністерства спорту, вже була виключена зі збірної фігурного катання колишня росіянка Анастасія Шаботова, яка представляла Україну на Олімпійських іграх-2022. Попри українське коріння фігуристка не підтримала державу в боротьбі проти країни, в якій народилася, живе й тренується.

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