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Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік ЧЄ-2022

Сьогодні 10:10 187 0
Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з боротьби стала першою в медальному заліку ЧЄ-2022.

Українки завоювали 5 медалей. Золоті медалі нашій команді принесли Аліна Акобія-Грушина та Тетяна Ріжко. Срібною призеркою стала Олександра Хоменець. Бронзові медалі здобули Алла Белінська та Ілона Прокопевнюк.

У загальнокомандному заліку Україна стала другою.

Медальний залік Євро-2022 з жіночої боротьби

1. Україна - 2 золота, 1 срібло, 2 бронзи

2. Туреччина - 2+1+1

3. Молдова - 2+0+2

4. Болгарія - 1+2+1

5. Німеччина - 1+1+2

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