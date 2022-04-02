Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з боротьби стала першою в медальному заліку ЧЄ-2022.
Українки завоювали 5 медалей. Золоті медалі нашій команді принесли Аліна Акобія-Грушина та Тетяна Ріжко. Срібною призеркою стала Олександра Хоменець. Бронзові медалі здобули Алла Белінська та Ілона Прокопевнюк.
У загальнокомандному заліку Україна стала другою.
Медальний залік Євро-2022 з жіночої боротьби
1. Україна - 2 золота, 1 срібло, 2 бронзи
2. Туреччина - 2+1+1
3. Молдова - 2+0+2
4. Болгарія - 1+2+1
5. Німеччина - 1+1+2