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Ріжко виборола золоту медаль чемпіонату Європи

Сьогодні 21:55 93 0
Друге золото України на Євро-2022 з боротьби
Ріжко виборола золоту медаль чемпіонату Європи
#Тетяна Ріжко

Джерело - suspilne.media.

Українка Тетяна Ріжко стала золотою медалісткою у ваговій категорії до 65 кг.

Ріжко здобула перемогу в двох матчах групової стадії, не віддавши жодного очка суперницям. Причому у першому матчі здолала азербайджанку Еліс Манолову.

У півфіналі Ріжко знову перемогла всуху, цього разу з рахунком 4:0 у матчі проти болгарки Георгієвої. А у фіналі мала знову зустрітитися з Маноловою.

Сутичка з Маноловою знову закінчилася для Ріжко всуху. Менш ніж за дві хвилини українка піймала її на больовий та здобула дострокову перемогу.

Раніше Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з боротьби.

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