Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з боротьби

Джерело - Чемпіон.
22-річна українка Аліна Грушина-Акобія стала чемпіонкою Європи.
У фіналі Аліна Грушина-Акобія зустрілася з представницею Болгарії Евеліною Ніколовою, бронзовою призеркою Олімпіади-2020.
Перший раунд фінальної сутичці виграла Аліна - 2:0, але на старті другої 3-хвилинки болгарка змогла зрівняти рахунок. І уже на останній хвилині фіналу Грушина Акобія провела атаку, за яку отримала 4 бали - цього вистачило для перемоги та чемпіонства, 6:2.
Ukraine’s 🇺🇦 Alina HRUSHYNA AKOBIIA 🇺🇦 upset Tokyo Olympic bronze medalist Evelina NIKOLOVA 🇧🇬 and grabbed #WrestleBudapest gold at 57kg.#womenswrestling #uww #unitedworldwrestling pic.twitter.com/hf05EHTd7r— United World Wrestling (@wrestling) April 1, 2022