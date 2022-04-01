Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з боротьби

Перше "золото" в кар'єрі української борчині.

Джерело - Чемпіон.

22-річна українка Аліна Грушина-Акобія стала чемпіонкою Європи.

У фіналі Аліна Грушина-Акобія зустрілася з представницею Болгарії Евеліною Ніколовою, бронзовою призеркою Олімпіади-2020.

Перший раунд фінальної сутичці виграла Аліна - 2:0, але на старті другої 3-хвилинки болгарка змогла зрівняти рахунок. І уже на останній хвилині фіналу Грушина Акобія провела атаку, за яку отримала 4 бали - цього вистачило для перемоги та чемпіонства, 6:2.