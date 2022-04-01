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Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з боротьби

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Перше "золото" в кар'єрі української борчині.
Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з боротьби
#Аліна Грушина-Акобія

Джерело - Чемпіон.

22-річна українка Аліна Грушина-Акобія  стала чемпіонкою Європи.

У фіналі Аліна Грушина-Акобія зустрілася з представницею Болгарії Евеліною Ніколовою, бронзовою призеркою Олімпіади-2020. 

Перший раунд фінальної сутичці виграла Аліна - 2:0, але на старті другої 3-хвилинки болгарка змогла зрівняти рахунок. І уже на останній хвилині фіналу Грушина Акобія провела атаку, за яку отримала 4 бали - цього вистачило для перемоги та чемпіонства, 6:2.

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