Бех-Романчук: Ми приймаємо людей і наш дім відкритий для допомоги

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук допомагає нужденним під час вторгнення російських військ на теориторію України.

Про це вона повідомила у Інстаграмі.

"Моє мовчання в інстаграм дехто розцінив як бездіяльність. Натомість хочу чітко розставити пріоритети. Настав час не тільки постів, а і дій. Мій дім, мої статки, мої дії це моя зброя і моя допомога іншим. Останню добу ми приймаємо людей і наш дім відкритий для допомоги".

Росія почала війну проти України

"Наша допомога полягає в тому що ми маємо подбати про ближнього, сусіда, того хто потребує цієї допомоги, і при всьому тому не вважаю, що свої дії потрібно виставляти заради похвали і популізації. Якщо кожен на місці допоможе хоча б одній людині, то все буде Україн. Ми єдині. Ми сила. Ми Україна", - написала Бех-Романчук.