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Новий сезон Формули-1. Чи захистить Ферстаппен свій титул

Сьогодні 17:13 199 0
Перше Гран-прі відбудеться вже 20 березня в Бахрейні
Новий сезон Формули-1. Чи захистить Ферстаппен свій титул
#Ferrari, #Red Bull, #Льюїс Гамільтон, #Макларен, #Мерседес, #Расселл, #Макс Ферстаппен, #Формула 1, #Серхіо Перес

Джерело - Чемпіон.

"Королівські перегони" поступово прокидаються після зимової сплячки. Команди почали презентувати свої боліди, а пілоти повернулися до тренувань на симуляторах, адже новий сезон стартує вже зовсім скоро.

Звісно, нікуди не втекти і від згадок про попередній чемпіонат, коли календар Гран Прі подарував нам відмінний фініш в Абу-Дабі. Тоді Макс Ферстаппен на останньому колі обігнав Льюїса Гамільтона і завдяки цьому вперше став чемпіоном світу. Мабуть, навіть якби сценарій писали у Голлівуді, важко було придумати щось цікавіше.

До слова, добрий місяць кулуарами Формули-1 гуляли чутки про те, що Гамільтон не витримає такої поразки і більше не повернеться в перегони, але нещодавно остаточно стало відомо, що британець таки вийде на старт першого етапу сезону.

Справді, у Льюїса тепер подвійна мотивація, адже найперше він має перемогти Ферстаппена і довести усім, що він сильніший за нідерландця. Крім того, якщо британець ще раз стане чемпіоном світу, то зможе обійти за кількістю титулів Міхаеля Шумахера і стати найкращим пілотом в історії Формули-1. Щоправда, у новому чемпіонстві Гамільтона є певні сумніви.

Справа в тому, що саме з цього сезону "Королівські перегони" переходять на новий регламент, котрий покликаний зменшити розриви між командами. До того ж введений ліміт на бюджети для команд, тому теоретично все має стати цікавішим.

Інтрига в тому, що зараз абсолютно ніхто не може передбачити, хто ж побудував найкращий болід за новими правилами. І навіть на передсезонних тестах команди вже звично приховуватимуть свою кращу швидкість та максимально наповнюватимуть баки паливом, тільки щоб не розкривати всі карти перед суперниками. Мабуть, справжній розклад сил ми побачимо тільки під час кваліфікації першого етапу нового сезону.

Звісно, головними претендентами на чемпіонський титул є все ті ж Макс Ферстаппен та Льюїс Гамільтон.

Напарник нідерландця Серхіо Перес навряд чи зможе поборотися за чемпіонство, а от новий партнер британця Джордж Расселл справді має найвищі амбіції та мріє про те, аби принаймні втрутитися у битву за титул.

Теоретично за подіум можуть поборотися Феррарі та Макларен, однак важко повірити, що вони зможуть показувати стабільно високі результати, а без цього чемпіонами не стають.

Що ж, залишається лише сподіватися на те, що кожен етап буде нести в собі якнайбільше інтриги, адже саме тоді нам найцікавіше слідкувати за Формулою-1.

Хтозна, може у нас народиться новий чемпіон.

Нагадаємо, перше Гран-прі нового сезону відбудеться 20 березня в Бахрейні.

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