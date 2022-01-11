7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон може покинути чемпіонат.

Про це заявив журналіст Sky Sports Крейг Слейтер.

"До першого Гран-прі в Бахрейні залишилося 69 днів, і все ще неясно, чи буде Льюїс Гамільтон на решітці. Якщо говорити про повернення Гамільтона в Ф-1 та подолання "розчарування", про яке говорив його бос Тото Вольфф після Абу-Дабі, тягар на ФІА - потрібно розслідувати події, що трапилися на останньому колі, і зробити висновки", - заявив журналіст.