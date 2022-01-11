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Гамільтон може покинути Формулу-1, - журналіст

Сьогодні 14:50 191 0
На рішення Гамільтона вплине розслідування скандального Гран-прі Абу-Дабі
Гамільтон може покинути Формулу-1, - журналіст
#Льюїс Гамільтон, #Формула 1

Джерело - Sky Sports.

7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон може покинути чемпіонат.

Про це заявив журналіст Sky Sports Крейг Слейтер.

"До першого Гран-прі в Бахрейні залишилося 69 днів, і все ще неясно, чи буде Льюїс Гамільтон на решітці. Якщо говорити про повернення Гамільтона в Ф-1 та подолання "розчарування", про яке говорив його бос Тото Вольфф після Абу-Дабі, тягар на ФІА - потрібно розслідувати події, що трапилися на останньому колі, і зробити висновки", - заявив журналіст.

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"Наскільки я розумію, Мерседес хоче відчутних наслідків. Мені сказали так: чим довше все тягнеться, тим гірша ситуація з Льюїсом Гамільтоном, і це повідомило високопоставлене джерело", - сказав Слейтор.

Нагадаємо, Формула-1 випустила відео з найбільш веселими епізодами сезону.

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