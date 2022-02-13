Джерело - Чемпіон.
Для капітана збірної України з волейболу Юлії Герасимової стала несподіванкою увага суспільства до її персони після вірусного відео.
Спортсменка на власній сторінці в Instagram подякувала всіх за підтримку.
"Я просто в щоці від всього що відбувається! Величезне дякую усім моїм новим підписникам, я вражена тим, скільки любові та підтримки отримала зі всього світу.
Моя робота, як професійного спортсмена, дарувати Вам емоціі та енергію, та я безмежно рада, що в мене це вийшло!
Всіх обійняла", - написала Герасимова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, мережу "підірвало" відео, де волейболістка виконує запальний танок під час тайм-аута в матчі свого Прометея проти польського Жешува.