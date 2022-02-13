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Українська волейболістка подякувала всім за підтримку після резонансного відео

Сьогодні 20:41 225 0
Українська волейболістка подякувала всім за підтримку після резонансного відео

Джерело - Чемпіон.

Для капітана збірної України з волейболу Юлії Герасимової стала несподіванкою увага суспільства до її персони після вірусного відео.

Спортсменка на власній сторінці в Instagram подякувала всіх за підтримку.

"Я просто в щоці від всього що відбувається! Величезне дякую усім моїм новим підписникам, я вражена тим, скільки любові та підтримки отримала зі всього світу.

Моя робота, як професійного спортсмена, дарувати Вам емоціі та енергію, та я безмежно рада, що в мене це вийшло!

Всіх обійняла", - написала Герасимова.

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Публикация от Uliya Gerasymova (@krosha9)

Нагадаємо, мережу "підірвало" відео, де волейболістка виконує запальний танок під час тайм-аута в матчі свого Прометея проти польського Жешува.

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