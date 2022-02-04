Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Волейболістка Прометея та збірної України Юлія Герасимова влаштувала яскравийц перфоманс під час тайм-ауту в матчі Ліги чемпіонів проти польського Жешува.

Відео у соціальній мережі Tik-Tok переглянуло більше 30 млн людей.

Щоправда, емоційний танок українок не допоміг їм здобути перемогу - команда з Кам'янського програла в трьох партіях.

32-річна Герасимова була героїнею нашої постійної рубрики - Дівчина дня.

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