Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 28 серпня, жіноча збірна України з волейболу зіграє матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти команди Польщі. На думку букмекерів, полячки є беззаперечними фаворитками зустрічі. Однак наші дівчата на груповій стадії продемонстрували хорошу гру та не здадуться без бою фавориткам.

Українки вражають уболівальників не лише впевненою грою, а й своєю вродою. Центральна блокуюча Юлія Герасимова предсталяє турецький Карайолларі з Анкари. 30-річна одеситка не дуже багато уваги приділяє своїм соціальним мережам, публікуючи переважно світлини з матчів, а даремно... Усмішка стрункої брюнетки просто зачарою своєю чарівністю та щирістю.

Фото: Facebook Юлії Гарасимової

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