Гравець збірної України: Всі думки пов’язані з матчем за третє місце

Головне
Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади
Вчора 20:08 1372 1
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 6 лютого
Сьогодні 11:01 1464
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
Сьогодні 08:02 3723
Українські фігуристи посіли останнє місце у командному турнірі
Сьогодні 05:48 461
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 05:43 23374 2
Українка Шаботова стала сьомою у короткій програмі у рамках командного турніру
Сьогодні 05:33 378
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі
Сьогодні 00:07 1098
Евертон з Миколенком розгромив Брентфорд, Ман Сіті із Зінченком знищив Фулгем. Результати матчів 1/16 Кубка Англії
Вчора 23:53 1110
Росія вимагає від УЄФА провести розслідування щодо поведінки українських уболівальників
Вчора 23:16 1282 1
Київ-Баскет поступився Антверпу в Кубку Європи ФІБА
Вчора 22:51 275
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1436
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1285
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4494
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1220
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 1030

Гравець збірної України: Всі думки пов’язані з матчем за третє місце

Сьогодні 09:41 147 0
Віталій Радевич прокоментував матч проти Іспанії на чемпіонаті Європи
Гравець збірної України: Всі думки пов’язані з матчем за третє місце
#Збірна України з футзалу, #Євро-2022 з футзалу, #Збірна Іспанії з футзалу

Джерело - futsal.com.uа.

Збірна України з футзалу прагне показати якісну гру у матчі проти Іспанії за третє місце на Євро-2022.

Про це розповів гравець національної команди Віталій Радевич.

"Чи команда морально відійшла від поразки? Було дуже важко морально. Ми зазнали прикрої поразки, але зараз всі думки пов’язані з матчем за третє місце.

Збірна Іспанії – це сильний суперник. Інших у вирішальних матчах турніру й бути не може. Буде цікаво протистояти цій команді. Щодо португальців, то, звичайно, шкода, що ми не змогли їх обіграти. Однак, вчора вони зуміли відігратися з рахунку 0:2 й вирвали перепустку до фіналу. Вони заслужили на те, щоб боротися за золоті медалі.

Головне відійти емоційно. Сьогодні на теорії розбирали суперника. Звичайно, фізичних кондицій бракуватиме. Однак, ми професіонали. Переконаний, що завтра команда зможе продемонструвати якісний футзал", - відзначив Радевич: 

Нагадаємо, збірна України зіграє з Іспанією в матчі за третє місце на Євро-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 24516
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 23374 2
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 24665
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла 6574 3
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО 9690
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 27904
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 33409
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 19469 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 18096 3
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8834 2
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 22421 2
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10229