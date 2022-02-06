Гравець збірної України: Всі думки пов’язані з матчем за третє місце

Збірна України з футзалу прагне показати якісну гру у матчі проти Іспанії за третє місце на Євро-2022.

Про це розповів гравець національної команди Віталій Радевич.

"Чи команда морально відійшла від поразки? Було дуже важко морально. Ми зазнали прикрої поразки, але зараз всі думки пов’язані з матчем за третє місце.

Збірна Іспанії – це сильний суперник. Інших у вирішальних матчах турніру й бути не може. Буде цікаво протистояти цій команді. Щодо португальців, то, звичайно, шкода, що ми не змогли їх обіграти. Однак, вчора вони зуміли відігратися з рахунку 0:2 й вирвали перепустку до фіналу. Вони заслужили на те, щоб боротися за золоті медалі.

Головне відійти емоційно. Сьогодні на теорії розбирали суперника. Звичайно, фізичних кондицій бракуватиме. Однак, ми професіонали. Переконаний, що завтра команда зможе продемонструвати якісний футзал", - відзначив Радевич: