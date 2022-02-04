Збірна України зіграє з Іспанією в матчі за третє місце на Євро-2022

Збірна Португалії пробилася до фіналу змагань

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії здобула перемогу над Іспанією в рамках півфінального поєдинку Євро-2022 з футзалу.

Матч завершився з рахунком 3:2.

У матчі за третє місце іспанці зустрінуться зі збірною України, яка мінімально поступилася Росії (2:3).

Євро-2022 з футзалу

Півфінал, 04 лютого

Португалія - Іспанія 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Гомес, 0:2 - 13 Чіно, 1:2 - 29 Коеллью(П), 2:2 - 32 Зікі Те, 3:2 - 39 Зікі Те

Матч Україна - Іспанія відбудеться у неділю, 6 лютого, о 15:30 за київським часом.

Дивіться: Відеоогляд матчу Україна - Росія