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Збірна України зіграє з Іспанією в матчі за третє місце на Євро-2022

Вчора 22:52 251 0
Збірна Португалії пробилася до фіналу змагань
Збірна України зіграє з Іспанією в матчі за третє місце на Євро-2022
#Збірна України з футзалу, #Євро-2022 з футзалу, #Збірна Іспанії з футзалу, #Збірна Португалії з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії здобула перемогу над Іспанією в рамках півфінального поєдинку Євро-2022 з футзалу.

Матч завершився з рахунком 3:2.

У матчі за третє місце іспанці зустрінуться зі збірною України, яка мінімально поступилася Росії (2:3).

Євро-2022 з футзалу
Півфінал, 04 лютого

Португалія - Іспанія 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Гомес, 0:2 - 13 Чіно, 1:2 - 29 Коеллью(П), 2:2 - 32 Зікі Те, 3:2 - 39 Зікі Те

Матч Україна - Іспанія відбудеться у неділю, 6 лютого, о 15:30 за київським часом.

  Дивіться: Відеоогляд матчу Україна - Росія

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