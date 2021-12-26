Формула-1 випустила відео з найбільш веселими епізодами сезону

Джерело - Чемпіон.

На офіційних акаунтах Формули-1 опублікували підбірку найбільш кумедних епізодів, які відбулися в цьому сезоні.

Five minutes of funnies. Enjoy 😆 pic.twitter.com/JK4CLGkrrM — Formula 1 (@F1) December 26, 2021

Нагадаємо, 12 грудня відбувся останній етап Формули-1 в сезоні 2021. Чемпіоном став Макс Ферстаппен, який здобув перемогу, на останньому колі випередивши Льюїса Гамільтона.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua