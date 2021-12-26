Формула-1 випустила відео з найбільш веселими епізодами сезону

Джерело - Чемпіон.
На офіційних акаунтах Формули-1 опублікували підбірку найбільш кумедних епізодів, які відбулися в цьому сезоні.
Five minutes of funnies. Enjoy 😆 pic.twitter.com/JK4CLGkrrM— Formula 1 (@F1) December 26, 2021
Нагадаємо, 12 грудня відбувся останній етап Формули-1 в сезоні 2021. Чемпіоном став Макс Ферстаппен, який здобув перемогу, на останньому колі випередивши Льюїса Гамільтона.
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