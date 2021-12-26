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Формула-1 випустила відео з найбільш веселими епізодами сезону

Сьогодні 23:17 Віктор Слюсаренко 130 0
Формула-1 випустила відео з найбільш веселими епізодами сезону
Фото Getty Images
#Льюїс Гамільтон, #Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

На офіційних акаунтах Формули-1 опублікували підбірку найбільш кумедних епізодів, які відбулися в цьому сезоні.

Нагадаємо, 12 грудня відбувся останній етап Формули-1 в сезоні 2021. Чемпіоном став Макс Ферстаппен, який здобув перемогу, на останньому колі випередивши Льюїса Гамільтона.

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