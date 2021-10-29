В України не буде медалей на Олімпіаді у Пекіні - прогноз

Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться 4-20 лютого 2022 року.

Джерело - sportarena.

Україна не виграє жодної медалі на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

За прогнозами компанії Gracenote.

Фаворитом майбутньої Олімпіади аналітики вважають Норвегію, якій прогнозують 44 медалі (22 золоті). Друге місце віддають збірній ОКР (22 медалі, 14 золотих), третє – Німеччині (27, 11 золотих).

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Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться 4-20 лютого 2022 року.

На попередніх зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані Україна здобула лише одну медаль: золото виграв фрістайліст Олександр Абраменко.

У загальному заліку українська збірна посіла 22 місце.