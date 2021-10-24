Ємельяненко достроково переміг Тімоті Джонсона

Джерело - Чемпіон.

23 жовтня у Москві відбувся турнір Bellator 269, у головній події якого російський боєць Федір Ємельяненко (39-7) переміг американця Тімоті Джонсона (15–7).

Федір швидко нокаутував суперника у першому раунді. Після точних ударів Ємельяненка суддя зупинив бій наприкінці 2-ї хвилини.

Не виключено, що 45-річний Останній імператор незабаром завершить кар'єру. Попереду за контрактом у нього ще один бій.

У співголовній події росіянин Віталій Мінаков зламав палець і програв американцю Саїду Соуму.