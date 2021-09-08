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Ринг-гьорл Селест - Хабібу: Ти будеш поважати мене

Сьогодні 13:30 245 0
Колишній чемпіон UFC висловився проти ринг-гьорлз в ММА
Ринг-гьорл Селест - Хабібу: Ти будеш поважати мене
#Селест, #Хабіб, #UFC

Джерело - BJPenn.

Відома ринг-гьорл Аріана Селест не буде переживати через висловлювання колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова про її професію.

Про це вона заявила порталу BJPenn.

"Я пропрацювала в цій індустрії 15 років і зрозуміла, що в таких випадках простіше не переживати. Протягом цих 15 років ми були більше ніж просто дівчатами в рингу - ми присвятили цей час просуванню UFC і проявляли любов і повагу до наших відданих фанатів, подорожуючи по всьому світу і виступаючи перед ними", - сказала ринг-гьорл.

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"Мені знадобилося 15 років наполегливої ​​праці і самовідданості, щоб стати абсолютно незалежною, забезпеченою жінкою, яка не боїться ризикувати і будувати своє майбутнє і інвестувати в нерухомість і стати власницею трьох об'єктів, причому одного з них в Лос-Анджелесі, що дуже недешево".

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"Ти можеш називати нас непотрібними, але для таких людей, як я, які працюють так важко, ці слова не мають ніякого значення. Моє життя занадто гарне, щоб бути нещасною через це. Я не зобов'язана тобі подобатися, але ти будеш мене поважати!", - заявила Селест.

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