Хабіб: Ринг-гьорлз - найбільш непотрібні люди в єдиноборствах

Колишній чемпіон UFC висловився проти ринг-гьорлз в ММА

Ринг-гьорлз - це найбільш непотрібні люди в єдиноборствах.

Про це заявив колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов.

"Ринг-гьорлз - найбільш непотрібні люди в єдиноборствах. Яку функцію вони несуть, в чому допомагають? Так склалася історично? Так ми навіщо історію читаємо, щоб помилок в майбутньому не повторювати. Тому я вважаю, що ринг-гьорлз найбільш непотрібні в єдиноборствах", - заявив боєць.

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"Ні в якому разі не подумайте, що я проти жінок. Просто не потрібно це змішувати, всьому своє місце", - сказав Нурмагомедов.

Раніше Хабіб порівняв себе з Роналдо.