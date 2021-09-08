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Хабіб: Ринг-гьорлз - найбільш непотрібні люди в єдиноборствах

Сьогодні 12:56 255 0
Колишній чемпіон UFC висловився проти ринг-гьорлз в ММА
Хабіб: Ринг-гьорлз - найбільш непотрібні люди в єдиноборствах
Фото: Getty Images
#Хабіб, #UFC

Джерело - sports.ru.

Ринг-гьорлз - це найбільш непотрібні люди в єдиноборствах.

Про це заявив колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов.

"Ринг-гьорлз - найбільш непотрібні люди в єдиноборствах. Яку функцію вони несуть, в чому допомагають? Так склалася історично? Так ми навіщо історію читаємо, щоб помилок в майбутньому не повторювати. Тому я вважаю, що ринг-гьорлз найбільш непотрібні в єдиноборствах", - заявив боєць.

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"Ні в якому разі не подумайте, що я проти жінок. Просто не потрібно це змішувати, всьому своє місце", - сказав Нурмагомедов.

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